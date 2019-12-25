Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

Иван Корчок переговорил с Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за шутку премьер-министра о Закарпатье. Дипломат рассказал об этом киевскому коллеге Дмитрию Кулебе.

Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины. Иван Корчок, глава МИД Словакии

Напомним, что в интервью местной радиостанции Radio Expres на вопрос ведущего о том, что Матович пообещал Москве за поставки российской вакцины от коронавируса заявил, что ценой такого соглашения стала "Закарпатская Украина". Корчок уточнил, что сожалеет из-за речи своего коллеги. Он добавил, что отношения между Словакией и Украиной находятся на хорошем уровне, а всего несколько дней назад в Киеве он общался с местными властями по развитию сотрудничества.

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Фото: Facebook/Ivan Korčok