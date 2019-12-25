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Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье
Сегодня, 12:40
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lesjasap

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье

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Иван Корчок переговорил с Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за шутку премьер-министра о Закарпатье. Дипломат рассказал об этом киевскому коллеге Дмитрию Кулебе.

Я сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины.

Иван Корчок, глава МИД Словакии

Напомним, что в интервью местной радиостанции Radio Expres на вопрос ведущего о том, что Матович пообещал Москве за поставки российской вакцины от коронавируса заявил, что ценой такого соглашения стала "Закарпатская Украина". Корчок уточнил, что сожалеет из-за речи своего коллеги. Он добавил, что отношения между Словакией и Украиной находятся на хорошем уровне, а всего несколько дней назад в Киеве он общался с местными властями по развитию сотрудничества.

На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород.

Фото: Facebook/Ivan Korčok

Теги: дмитрий кулеба, закарпатье, иван корчок, мид, словакия, шутка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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