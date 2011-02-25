Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину "Спутник V"

Он заявил, что не давал обещаний российским партнёрам.

Премьер Словакии Игорь Матович предложил передать России часть Украины за вакцину "Спутник V". Так он пошутил при обсуждении поставок в страну российского препарата.

Его спросили - что он пообещал РФ в обмен на поставку "Спутника V". Матович посмеялся и ответил, что обещал отдать Закарпатскую Украину. После он заявил, что сотрудничество с России совсем не означает измену национальным интересам Словакии.

Премьер заявил, что не давал обещаний российским партнёрам, а они от него ничего не требовали.

Ранее президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V".

Видео: YT / Braňo Závodský Naživo