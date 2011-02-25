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Вчера, 21:48
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matveyvn
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Премьер Словакии предложил передать России часть Украины за вакцину "Спутник V"

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Он заявил, что не давал обещаний российским партнёрам.

Премьер Словакии Игорь Матович предложил передать России часть Украины за вакцину "Спутник V". Так он пошутил при обсуждении поставок в страну российского препарата.

Его спросили - что он пообещал РФ в обмен на поставку "Спутника V". Матович посмеялся и ответил, что обещал отдать Закарпатскую Украину. После он заявил, что сотрудничество с России совсем не означает измену национальным интересам Словакии.

Премьер заявил, что не давал обещаний российским партнёрам, а они от него ничего не требовали.

Ранее президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V".

Видео: YT / Braňo Závodský Naživo

Теги: вакцина, словакия, юмор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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