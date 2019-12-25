Президент Словакии раскритиковала решение использовать "Спутник V"

По её словам, это отказ от общепринятых медицинских норм.

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала решение правительства использовать для вакцинации российский препарат "Спутник V".

Первую партию вакцины из РФ доставили в словацкий город Кошице в понедельник. Премьер-министр Словакии Игорь Матович принял решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. По его словам, на это нет времени, так как каждый день от коронавируса погибают десятки сограждан.

Использование российской вакцины "Спутник V" не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Зузана Чапутова, президент Словакии

По её словам, это отказ от общепринятых медицинских норм, которые гарантируют соблюдение стандартов безопасности.

Ранее мы писали, что Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС.

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