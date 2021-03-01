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Вчера, 21:20
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nastya960
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Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС

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Премьер заявил, что "они не могут ждать".

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в понедельник в Словакию. Об этом в аэропорту города Кошице рассказал премьер-министр Словакии Игор Матович.

Матович отметил, что Словакия начала закупки "Спутника V", не дожидаясь получения регистрации вакцины в Европейском агентстве лекарственных препаратов. Премьер отметил, что они не могут ждать, так как каждый час в стране умирает 4 человека с коронавирусом. Разрешение на вакцину выдало Министерство здравоохранения Словакии.

В РФПИ сообщили, что в настоящее время "Спутник V" зарегистрирован для применения в 38 странах мира.

Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт".

Видео: Youtube/Rapid Life

Теги: вакцина, словакия, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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