Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС

Премьер заявил, что "они не могут ждать".

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в понедельник в Словакию. Об этом в аэропорту города Кошице рассказал премьер-министр Словакии Игор Матович.

Матович отметил, что Словакия начала закупки "Спутника V", не дожидаясь получения регистрации вакцины в Европейском агентстве лекарственных препаратов. Премьер отметил, что они не могут ждать, так как каждый час в стране умирает 4 человека с коронавирусом. Разрешение на вакцину выдало Министерство здравоохранения Словакии.

В РФПИ сообщили, что в настоящее время "Спутник V" зарегистрирован для применения в 38 странах мира.

Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт".

Видео: Youtube/Rapid Life