На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород. Об этом в эфире "Первый Казацкий" сообщил политолог Сергей Белашко. Эксперт пояснил, что жители Украины видят, как на территории РФ значительно улучшилась экономическая обстановка за последние 20 лет.
Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед.
Сергей Белашко, украинский политолог
Напомним, что 3 марта Киевский международный институт социологии опубликовал результаты социологического опроса об отношениях граждан Украины к России. Специалистами установлено, что положительно к России относятся порядка 40 процентов, столько же - отрицательно. Данная ситуация наблюдается с сентября прошлого года. Еще семь процентов хотят объединения двух стран.
На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России.
Фото: Pixabay.com
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