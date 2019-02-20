Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма. Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".
Черновол считает, что необходимо дождаться момента, когда "в России начнутся процессы турбулентности". После этого можно использовать военный путь для захвата полуострова.
Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма.
Татьяна Черновол, экс-депутат Верховной рады
Однако, по словам политика, власти не готовятся к такому моменту.
Ранее на Украине спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом.
Видео: YouTube / Телеканал Прямий
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