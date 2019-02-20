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Вчера, 21:07
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d_s_sarkisov
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Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

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По ее словам, необходимо дождаться процессов турбулентности в России.

Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма. Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

Черновол считает, что необходимо дождаться момента, когда "в России начнутся процессы турбулентности". После этого можно использовать военный путь для захвата полуострова.

Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма.

Татьяна Черновол, экс-депутат Верховной рады

Однако, по словам политика, власти не готовятся к такому моменту.

Ранее на Украине спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом.

Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Теги: верховная рада, военный захват, крым, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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