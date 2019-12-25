После шторма затворы дамбы в Петербурге открыли

Кронштадтский корабельный фарватер оказался свободен для прохода судов в 23:05

В Петербурге после шторма открыли затворы дамбы 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений.

Как рассказали в КЗС, затворы были открыты вечером в 23:12 в пятницу. Также уточнили, что кронштадтский корабельный фарватер оказался свободен для прохода судов в 23:05. Сотрудники КЗС сообщили, что замечаний по работе технологического оборудования нет.

Напомним, шторм настиг Петербург в четверг, 21 октября. В результате непогоды было остановлено движение судов. Кроме того, пострадали деревья - в городе упало 72 растения - многие реки вышли из берегов. Так, например, произошло со Смоленкой. Уровень воды в Неве поднялся на 72 см, в Солнечном затопило парковку жилого комплекса.

Ранее мы сообщали, что после шторма в Петербурге вновь открыли парки и скверы.

Фото: Piter.tv