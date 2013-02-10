После шторма в Петербурге вновь открыли парки и скверы

В результате вчерашней непогоды в городе было повалено 72 дерева.

В связи с улучшением погодных условий в Северной столице горожане снова могут посещать парки и скверы города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на комитет по благоустройству в субботу, 23 октября.

Входы в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и "Василеостровец", сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино открыли.

Напомним, что шторм настиг Петербург в четверг, 21 октября. В результате непогоды было остановлено движение судов. Кроме того, пострадали деревья - в городе упало 72 из них. Многие реки вышли из берегов. Так, например, произошло со Смоленкой. Уровень воды в Неве поднялся на 72 см. А в Солнечном затопило парковку жилого комплекса.

Фото: Piter.tv