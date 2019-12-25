После саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек

Действия Санны Марин в Брюсселе поставили под сомнение.

После саммита ЕС на премьер-министра Финляндии канцлеру юстиции пожаловались 13 человек. Об этом сообщила местная телерадиовещательная компания YLE. Граждане страны обратились с заявлением против Санны Марин. Финны недовольны действиями чиновницы в Брюсселе.

На данный момент известно, что одним из авторов жалобы стал депутат от партии "Истинные финны" Себастьян Тюнккюнен. По мнению большинства жалобщиков, Санна Марин действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента. Она одобрила взятие новых кредитов в рамках программы по восстановлению экономики Евросоюза.

Напомним, что в рамках саммита ЕС страны утвердили создание фонда восстановления экономики союза. В него будет привлечено 750 млрд евро.

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики.