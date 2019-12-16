Политик прокомментировал назначение женщины главой правительства страны.

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей. Март Хельме заявил, что "продавщица поднялась до премьер-министра". Так глава Консервативной народной партии прокомментировал назначение Санны Марин. Парламент Финляндии одобрил кандидатуру Марин во вторник 10 декабря. Об этом депутат заявил в воскресенье, 15 декабря во время радиоэфира на TRE Raadio.

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Политик призвал вспомнить слова Владимира Ленина, что любая кухарка может стать министром. Он добавил, что некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Хельме не думает, что государству удастся отстоять интересы страны. По мнению политика, следующим премьер-министром Финляндии станет Юсси Халла-Ахо. Он является лидером крупной оппозиционной партии, которая родственна политике эстонской EKRE.

Напомним, что Санна Марин стала самым молодым премьер-министром мира. Ей 34 года. Благодаря назначению женщины, Финляндия впервые за свою историю будет управляться "пятеркой женщин". Сейчас правительство всех северный стран возглавляют женщины-политики. Исключением стала Швеция.

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Видео: YouTube/Steven Duchateau, AFP News Agency, EL PAIS, QuickTake by Bloomberg