Минтранс России может согласовать ее до конца года.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что венгерская Wizzair подала заявку на полеты из Пулково. Об этом сообщал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Отмечается, что это первая заявка на полеты в Санкт-Петербург в режиме открытого неба. Известно, что венгерская компания запросила сразу несколько направлений. Минтранс рассмотрит заявку до конца 2019 года.

Напоним, что режим "открытого неба2 в петербурге заработает с января 2020 года. Седьмая степень свободы будет распространяться на 30 стран, среди которых - Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Сербия, Финляндия, Эстония и другие. Список государств был составлен с учетом потенциального рынка въездного туризма и нанесения потенциальными конкурентами ущерба российским компаниям.

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