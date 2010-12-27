Эксперты: по петербургскому рынку ипотеки "шагает" опасный тренд

Горожане занимают на покупку жилья рекордные суммы на большие сроки.

В среду, 11 декабря, стало известно, что в Петербурге на ипотечном рынке эксперты зафиксировали опасный тренд. Об этом сообщает РБК.

Как оказалось, за 2019 год средний размер ипотечного кредита вырос на 16%: с 2,73 до рекордных 3,17 млн руб. Кроме того, петербуржцы стали брать ипотеку на рекордно большие сроки — до 18 лет. При этом число заёмщиков в Северной столице сократилось. Эксперты связывают это с небольшими зарплатами. Таким образом на ипотечном рынке число кредитов сократилось 17%.

По словам специалистов, банки пытаются наладить ситуацию снижением процентной ставки на ипотеку. Однако такие действия могут привести к массовым дефолтам и "затовариванию" на рынке недвижимости.

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