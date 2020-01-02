Петербургские родители оказались щедрее региональных

Они готовы потратить на подарок для детей от 5 до 20 тысяч рублей.

В преддверии Нового года специалисты портала "Дети Mail.ru" провели опрос среди россиян и выяснили, сколько они готовы потратить на подарки детям. Об этом пишет ТАСС.

Оказалось, что треть респондентов собираются потратить на подарки к Новому году до двух тысяч рублей, еще столько же – от двух до пяти тысяч рублей. На сумму от 5 до 20 тысяч рублей готовы отважиться 16 % опрошенных.

Примечательно, что родители из Петербурга и Москвы оказались более щедрыми, чем те, кто проживает за пределами столиц. Жители регионов готовы потратить на подарки от 5 до 20 тысяч рублей в среднем в 3,5 раза меньше.

Интересно, что в этом году большинство детей (41 %) просят у Деда Мороза гаджеты. Второе по популярности место занимают игрушки (37 %). Тройку лидеров замыкают развивающие игры и наборы для творчества (23 %).

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