За два месяца до Нового года Дед Мороз получил уже 3,6 млн писем.

Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза. Из материальных вещей у волшебника просят смартфоны, куклы и машинки, из нематериальных – счастья и здоровья близким. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу главного зимнего волшебника.

Одной из самых необычных стала просьба 9-летней Лизы из Владимирской области. Девочка попросила у Деда Мороза вернуть воду в пересыхающие реки.

В общей сложности за два месяца до Нового года волшебник получил уже 3,6 млн писем. Интересно, что пишут не только дети, но и взрослые, многим из которых больше 40 лет.

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