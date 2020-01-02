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Петербург вошел в тройку популярных городов России на Новый год
Сегодня, 10:29
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nastya960

Петербург вошел в тройку популярных городов России на Новый год

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Что касается других стран, то россияне охотнее всего едут на Новый год в Бангкок, Пхукет, Бали.

Спрос россиян на авиабилеты на новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом, вырос вдвое. Самыми популярными остаются путешествия внутри страны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на билетных агрегаторов.

Самыми посещаемыми городами на Новый год станут Москва, Сочи и Петербург. Далее идут Симферополь, Анапа, Краснодар, Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Что касается других стран, то россияне охотнее всего едут на Новый год в Бангкок, Пхукет, Бали, Стамбул, Прагу.

Ранее Петербург стал самым фотографируемым городом России.

 

 

Теги: новый год, топ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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