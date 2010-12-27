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Петербург стал самым фотографируемым городом России
Сегодня, 6:43
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lesjasap

Петербург стал самым фотографируемым городом России

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Ему удалось обогнать по показателям Москву.

Петербург признан самым фотографируемым гордом России. Северной столице удалось даже обогнать Москву. Разница со вторым место составляет 10% от общего количества снимков. Об этом сообщил сервис "Облако Mail.ru". Специалисты объяснили, что топ составлен при помощи технологии компьютерного зрения. 

Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом

комментируют организаторы рейтинга

Отметим, что самыми популярными местами в городе названы Дворцовая площадь, музей "Эрмитаж", Петергоф, Казанский собор, Спас-на-крови, Екатерининский дворец. В Москве аще всего фотографируют Красную площадь, храм Василия Блаженного, ГУМ, Мавзолей Ленина, Большой театр и заповедник в Царицыно.

Ранее Piter.tv писал о том, что матч в Петербурге стал самым посещаемым в 15 туре РПЛ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: рейтинг, фотографии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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