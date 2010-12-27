Матч в Петербурге стал самым посещаемым в 15 туре РПЛ

В рейтинг также попали Краснодар и Москва.

Матч "Зенита" против ЦСКА стал самым посещаемым в 15 туре РПЛ сезона 2019/2020 годов. Об этом сообщили аналитики из "ТурСтата". Напомним, что данный этап соревнования в стране проводился со 2 по 4 ноября.Специалисты оценили количество пришедших поболеть за любимую команду зрителей на стадионе.

В топ- три также попали игры в Краснодаре и Москве. В Петербурге на "Газпром арену" пришли 48 тысяч 141 человек. На второй позиции расположился Краснодар, в котором на стадионе зафиксировано присутствие 34 тысяч 265 человек. Они пришли на матч "Краснодара" и "Ростова". В Москве за игрой "Спартака" и "Арсенала" наблюдали 19 тысяч 310 зрителей. В общей сложности на всех матчах 15 тура РПЛ было 2 миллиона 201 тысяча болельщиков. Средний показатель в этом сезоне на 10 процентов увеличился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом спортивном сезоне.

Сейчас "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице.

Ранее Piter.tv писал о том, что Василий Уткин вновь назвал "Зенит" "империей зла.

Фото: Piter.tv

