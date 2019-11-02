Матч "Зенит"- ЦСКА закончился ничьей

После 95-й минуты итоговый счет составил 1:1.

В субботу, 2 октября, на стадионе "Газпром Арена" состоялась встреча двух титулованных клубов "Зенит" и ЦСКА в рамках 15-го тура "Российской Премьер Лиги". По итогам матча встреча закончилась ничьей. Несмотря на результат, матч получился очень напряженным. Обе команды играли агрессивно, а инициатива преходила из рук в руки.

По итогам первого тайма лидировали ЦСКА. Армейцы отправили мяч в ворота хозяев матча на дополнительной, 46-й минуте.Это был первый гол, пропущенный сине-бело-голубыми в РПЛ-2019/2020 в первом тайме. "Зенит" сравнял счет на 72-й минуте.

На 54 минуте Яка Бийол получил две желтых карточки и покинул матч, после чего армейцы до конца встречи играли в меньшинстве. Всего за матч выдали 8 желтых карточек.

На матче присутствовало 48141 болельщик. Ранее фанаты "Зенита" встретили команду файершоу.

Видео: Piter.TV