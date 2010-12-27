"Зенит" - ЦСКА: Армейцы ведут после первого тайма

На 46-ой минуте 0:1 в пользу гостей.

После 46-и минут крайне напряженного первого тайма матча "Зенит" - ЦСКА, противостояние закончилось в пользу армейцев.

На 16 минуте армейцы исполнили штрафной удар на левом фланге. На 20 минуте "Зенит" разыграл угловой. Дриусси подал мяч по газону, Азмун принял и пробил, но мяч улетел высоко в небо. Буквально через 4 минуты сине-бело-голубые получили возможность разыграть еще один угловой. Дриусси опять подал мяч, его перехватил Иванович своим затылком в дальнюю, но дальше комбинацию ударов не продолжили. На 28 минуте голевой момент у "Зенита" - Юрий Жирков ударил по мячу с 22 метров и пробил в правый угол, но Игорь Акинфеев в стремительном рывке защитил свои ворота. На 40 минуте "Зенит" пробил оборону армейцев и Жирков отправил еще один мяч в ворота Акинфеева, но мимо ворот. Ответ от гостей матча не заставил себя ждать, и на 43 минуте Федор Чалов пробил с линии штрафной, но попал в Ярослава Ракицкого.

На дополнительной, 46-ой минуте Никола Влашич смог отправить мяч в сетку сине-бело-голубых, завершив тем самым первый тайм.

Ранее фанаты сине-бело-голубых встретили своих кумиров настоящим файер шоу.

Хозяева матча вышли на поле в лазурном, москвичи в белом. В этой игре нападающий "Зенита" Артем Дзюба играет в основном составе. Напомним, что в прошлой игре чемпионата он начал на скамейке запасных.

Фото: Piter.TV