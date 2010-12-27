"Зенит" представил форму на матч с ЦСКА

В субботу, 2 ноября под крышей "Газпром Арены" состоится футбольный матч 15-тура Российской премьер лиги "Зенит" - ЦСКА.
Сине-бело-голубые уже представили новую форму для матча.
"Играем в лазурном! Соперник — в белом". - сообщили в Twitter ФК "Зенит"
Вратрь хозяев матча облачится в черную форму. Голкипер гостей предстанет перед публикой в зеленой.
Также стало известно, что пускать на стадион будут за два с половиной часа до начала матча. В 18:00 для зрителей сыграет группа Therr Maitz.
Напомним, что "Зенит" в домашнем матче разгромил клуб "Томь"
Фото: ФК "Зенит"
Обсуждение ( 0 )