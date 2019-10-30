"Зенит" разгромил "Томь" в 1/8 финала Кубка России

В 1/4 финала сине-бело-голубые поборются с "Ахматом".

"Зенит" одержал победу над "Томью" в 1/8 финала Кубка России. Петербургский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Команды встретились на "Газпром Арене" 30 октября.

Первый гол в ворота соперника забил Игорь Смольников (14-я минута), затем результат закрепил Алексей Сутормин (56-я минута). Автором третьего гола стал Александр Ерохин (66-я минута), а четвертого - Олег Шатов (81-я минута). Отметим, что в этот раз в игре не принял участие нападающий Артем Дзюба, его не было в заявке на матч.

На матч пришли 38642 болельщика. Перед игрой участники "Виража" почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Трагедия произошла 31 октября 2015 года.

Соперником сине-бело-голубых в 1/4 финале Кубка России станет "Ахмат".

Фото: Piter.TV