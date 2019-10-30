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"Зенит" разгромил "Томь" в 1/8 финала Кубка России

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В 1/4 финала сине-бело-голубые поборются с "Ахматом".

"Зенит" одержал победу над "Томью" в 1/8 финала Кубка России. Петербургский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Команды  встретились на "Газпром Арене" 30 октября.

Первый гол в ворота соперника забил Игорь Смольников (14-я минута), затем результат закрепил Алексей Сутормин (56-я минута). Автором третьего гола стал Александр Ерохин (66-я минута), а четвертого - Олег Шатов (81-я минута). Отметим, что в этот раз в игре не принял участие нападающий Артем Дзюба, его не было в заявке на матч. 

На матч пришли 38642 болельщика. Перед игрой участники "Виража" почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Трагедия произошла 31 октября 2015 года. 

Соперником сине-бело-голубых в 1/4 финале Кубка России станет "Ахмат". 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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