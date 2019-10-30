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Болельщики "Зенита" почтили память погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом

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Катастрофа произошла 31 октября 2015 года.

Фанаты "Зенита" почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. В преддверии трагической годовщины "Вираж" вывесил баннер с текстом "рейс 9268 помним". На борту самолета А-321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из египетского Шарм-Эль-Шейха в Петербург, погибли 224 человека

В 20:00 на "Газпром Арене" начался матч сине-бело-голубых с "Томью" в рамках 1/8 Кубка России. 

Ранее Piter.TV рассказал о стартовом составе команды, Артем Дзюба в заявку не попал. 

Видео и фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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