Александр Васютин дебютировал в стартовом составе "Зенита"

Матч с "Томью" начнется на "Газпром Арене" в 20:00.

Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды в матче с "Томью". Клубы сразятся в 1/8 Кубка России.

С первых минут на поле появятся Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин. Впервые за сине-бело-голубых на позиции вратаря выйдет Александр Васютин.

Михаил Кержаков пока остался на скамейке запасных, а Андрей Лунев не может тренироваться из-за хронической травмы.

Отметим, что ни в стартовом, ни в запасном составе не упомянули нападающего Артема Дзюбу.

Фото: пресс-служба "Зенита"