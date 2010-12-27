Семак: Лунев не может тренироваться из-за хронической травмы

Участие вратаря в грядущем матче может быть под вопросом.

Участие вратаря "Зенита" Андрея Лунева в матче против "Томи" находится под вопросом, передает "ТАСС" со ссылкой на тренера петербуржцев Сергея Семака. Футболист не может тренироваться в полную силу из-за повреждений.

Тренерский штаб думает над тем, чтобы дать вратарю отдых и время вылечиться от хронической травмы. Лунев отыграл за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах текущего сезона. Также вратарь попал в заявку на игру против "Лейпцига", но на поле не появился.

Матч 1/8 финала Олимп–Кубка России между "Зенитом" и "Томью" состоится уже 30 октября на петербургском стадионе "Газпром Арена" в 20.00.

Накануне "Локомотив-Кубань" одержал победу в матче с "Зенитом".

Фото: fc-zenit.ru