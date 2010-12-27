"Локомотив-Кубань" одержал победу в матче с "Зенитом"

27 октября в Петербурге на "Сибур Арене" состоялся баскетбольный матч, где встретились команды "Зенит" и "Локомотив-Кубань". Гости обыграли хозяев площадки со счетов 86:80 (16:23, 24:30, 24:15, 22:12).Таким образом, петербургская команда потерпела уже третье поражение подряд в чемпионате.
В команде "Зенита" самым результативным игроком оказался Уилла Томас - он набрал 17 очков. У гостей победные 18 очков набрал Джонни О"Брайант.
Ранее Piter.TV писал о том, что "Зенит" проиграл "Панатинаикосу" в Евролиге.
Фото: БК "Зенит"
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