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"Локомотив-Кубань" одержал победу в матче с "Зенитом"
Сегодня, 18:20
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arteliseev

"Локомотив-Кубань" одержал победу в матче с "Зенитом"

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Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

27 октября в Петербурге на "Сибур Арене" состоялся баскетбольный матч, где встретились команды "Зенит" и "Локомотив-Кубань". Гости обыграли хозяев площадки со счетов 86:80 (16:23, 24:30, 24:15, 22:12).Таким образом, петербургская команда потерпела уже третье поражение подряд в чемпионате.

В команде "Зенита" самым результативным игроком оказался Уилла Томас - он набрал 17 очков. У гостей победные 18 очков набрал Джонни О"Брайант.

Ранее Piter.TV писал о том, что "Зенит" проиграл "Панатинаикосу" в Евролиге.

Фото: БК "Зенит"

 

Теги: баскетбол, зенит, сибур арена
Категории: Лента новостей, Спорт, Баскетбол, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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