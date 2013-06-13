"Зенит" у себя дома проиграл "Панатинаикосу" в Евролиге

В третий раз команда проигрывает в рамках Евролиги этого сезона.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл на собственной площадке гостям из Афин. Встреча состоялась в рамках Евролиги в Петербурге. "Сине-бело-голубые" уступили "Панатинаикосу" с результатом 79:89.

Отметим, что самым результативным спортсменом клуба противников стал защитник "Пао" Джиммер Фредетт. Он принес в копилку клуба 22 очка. В "Зените" больше всего отличился Матеуш Понитка, набравший 16 очков. Игрок Эндрю Альбиси прокомментировал счет. Он заявил, что команда будет дальше стараться побеждать.

Для петербуржцев вчерашняя игра стала третьим поражением за нынешний турнир. Следующий матч запланирован на 27 октября. "Зенит" опять сыграет в городе на Неве. Его противником будет "Локомотив".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги.

Фото и видео: Вконтакте/БК "Зенит"

