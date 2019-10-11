Первая домашняя игра сезона для "Зенита" закончилась поражением

Баскетбольный клуб "Барселона" обошел петербургскую команду.

"Зенит" уступил "Барселоне" в игре в баскетбол со счетом 63:87, сообщил корреспондент Piter.TV. Клубы встретились на "Сибур Арене" в рамках 2-го тура Евролиги.

"Зенит" лидировал по итогам первой четверти, однако в остальных трех вела "Барселона". Максимальный результат в петербургской команде показал Евгений Воронов, он набрал 10 очков. Со стороны противника самым результативным баскетболистом стал Кайл Курич, ему удалось набрать 24 очка.

На матч в Петербурге приехал президент Евролиги Жорди Бертомеу. Функционер отметил, что Северная столица - это город с сильными баскетбольными традициями.

Следующая игра "Зенита" пройдет на выезде с "Олимпиакосом".

Видео и фото: Piter.TV