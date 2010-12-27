Президент Евролиги: сложный сезон поможет "Зениту" вырасти

Баскетбольный клуб "Зенит" впервые в истории команды принял матч Евролиги.

Президент Евролиги Жорди Бертоломеу поблагодарил Петербург за гостеприимство, передал корреспондент Piter.TV. Функционер приехал в Северную столицу на матч баскетбольных клубов "Зенит" и "Барселона".

"За 20 лет много изменилось в Евролиге. Мы создали организацию, которая принадлежит клубам, которые в ней участвуют. У нас есть возможность пригласить "Зенит" участвовать в Евролиге. Это город с сильными баскетбольными традициями", - сказал Бартоломеу.

Также мужчина отметил, что сезон будет сложным, но это поможет вырасти петербургскому клубу.

На игре, которая началась в 20:00 на "Сибур Арене", также присутствует гендиректор "Зенита" Александр Церковный. Он рассказал о тому, что у петербургской команды "запредельный настрой" и выразил надежду на то, что игра будет достойной.

"Стремимся к условиям ведущих европейских клубов", - подытожил Церковный.

Фото: Piter.TV