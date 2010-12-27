Президент Евролиги: сложный сезон поможет "Зениту" вырасти

Президент Евролиги Жорди Бертоломеу поблагодарил Петербург за гостеприимство, передал корреспондент Piter.TV. Функционер приехал в Северную столицу на матч баскетбольных клубов "Зенит" и "Барселона".
"За 20 лет много изменилось в Евролиге. Мы создали организацию, которая принадлежит клубам, которые в ней участвуют. У нас есть возможность пригласить "Зенит" участвовать в Евролиге. Это город с сильными баскетбольными традициями",
- сказал Бартоломеу.
Также мужчина отметил, что сезон будет сложным, но это поможет вырасти петербургскому клубу.
На игре, которая началась в 20:00 на "Сибур Арене", также присутствует гендиректор "Зенита" Александр Церковный. Он рассказал о тому, что у петербургской команды "запредельный настрой" и выразил надежду на то, что игра будет достойной.
"Стремимся к условиям ведущих европейских клубов",
- подытожил Церковный.
Фото: Piter.TV
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