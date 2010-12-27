Дзюба не выйдет в основном составе матча "Зенит" -"Крылья Советов"

ФК "Зенит" опубликовал список игроков, участвующих в матче против ФК "Крылья Советов", который пройдет сегодня, 27 октября, на стадионе "Самара Арена" в 14:00.
Основной состав: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасной состав: Лунев, Васютин, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Ерохин, Шатов, Сутормин, Мак, Дзюба.
Питерский футбольный клуб занимает первое место в турнирной таблице Премьер Лиги, имея 29 очков.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" одержал победу на родном поле против "Ростова".
Фото: ФК "Зенит"
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