Дзюба не выйдет в основном составе матча "Зенит" -"Крылья Советов"

Матч "Зенит" - Крылья Советов" пройдет в рамках 14-го тура РПЛ. Дзюба начинает на скамье запасных.

ФК "Зенит" опубликовал список игроков, участвующих в матче против ФК "Крылья Советов", который пройдет сегодня, 27 октября, на стадионе "Самара Арена" в 14:00.

Основной состав: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасной состав: Лунев, Васютин, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Ерохин, Шатов, Сутормин, Мак, Дзюба.

Питерский футбольный клуб занимает первое место в турнирной таблице Премьер Лиги, имея 29 очков.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" одержал победу на родном поле против "Ростова".

Фото: ФК "Зенит"