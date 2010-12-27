Стало известно количество зрителей на матче "Зенит"-ЦСКА

На матч 15-го тура "Российской Премьер Лиги" на "Газпром Арену" пришло 48141 болельщиков.
После первого тайма счет 0:1 в пользу гостей. Гол забил Влашич.
Ранее мы сообщали, что болельщик "Зенита" встретили команду файерами.
Фото: Piter.TV
к 67-й минуте счет 0:1
На матч 15-го тура "Российской Премьер Лиги" на "Газпром Арену" пришло 48141 болельщиков.
После первого тайма счет 0:1 в пользу гостей. Гол забил Влашич.
Ранее мы сообщали, что болельщик "Зенита" встретили команду файерами.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )