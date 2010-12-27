  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно количество зрителей на матче "Зенит"-ЦСКА
Сегодня, 20:27
150
arteliseev

Стало известно количество зрителей на матче "Зенит"-ЦСКА

0 0

к 67-й минуте счет 0:1

На матч 15-го тура "Российской Премьер Лиги" на "Газпром Арену" пришло 48141 болельщиков. 

После первого тайма счет 0:1 в пользу гостей. Гол забил Влашич.

Ранее мы сообщали, что болельщик "Зенита" встретили команду файерами.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии