Василий Уткин вновь назвал "Зенит" "империей зла"

Отсутствие Азмуна во втором периоде напрягло известного обозревателя футбола.

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал игру петербургского футбольного клуба "Зенит" против ЦСКА. В очередной раз комментатор назвал команду "сине-бело-голубых" "империей зла". Об этом журналист рассказал на собственном YouTube-канале.

Напомним, что 2 ноября состоялся матч "Зенита" и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. По мнению Уткина, петербуржцы вредят сами себе. Он заметил, что проблемы в клубе пытаются "засыпать деньгами". В частности, он обратил внимание на систему VAR, которая вышла из строя.

Спортивный комментатор усомнился в причинах отсутствия игрока Азмуна на поле. Такое положение дел он назвал "подозрительным",

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦСКА потребует от РФС объяснить судейские ошибки в матче "Зенит" - ЦСКА.

Фото: Piter.tv

