ЦСКА потребует от РФС объяснить судейские ошибки в матче "Зенит" - ЦСКА

По мнению армейцев, судья матча был на стороне сине-бело-голубых.

Руководство ЦСКА осталось недовольно судейством Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ, где армейцы встретились с "Зенитом" на "Газпром Арене". Московский клуб намерен подать жалобу в Российский футбольный союз. Организации придется объяснить причину, по которой судья, по мнению армейцев, выносил решения в пользу "Зенита". Об этом сообщил Sport24.

Основной претензией ЦСКА стало то, что Вилков не удалил нападающего "Зенита" Сердара Азмуна на 7 минуте, после того как тот наступил на икроножную мышцу Ивану Облякову. Напомним, что в начале второго тайма судья показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу, после чего армейцы играли в меньшинстве.

Напомним, что Piter.TV пристально следил за игрой 15-го тура РПЛ, которая прошла 2 ноября, и рассказал, как это было.

Видео: Piter.TV