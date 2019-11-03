  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:59
188
arteliseev
Код вставки плеера

ЦСКА потребует от РФС объяснить судейские ошибки в матче "Зенит" - ЦСКА

0 0

По мнению армейцев, судья матча был на стороне сине-бело-голубых.

Руководство ЦСКА осталось недовольно судейством Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ, где армейцы встретились с "Зенитом" на "Газпром Арене". Московский клуб намерен  подать жалобу в Российский футбольный союз. Организации придется объяснить причину, по которой судья, по мнению армейцев, выносил решения в пользу "Зенита". Об этом сообщил Sport24.

Основной претензией ЦСКА стало то, что Вилков не удалил нападающего "Зенита" Сердара Азмуна на 7 минуте, после того как тот наступил на икроножную мышцу Ивану Облякову. Напомним, что в начале второго тайма судья показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу, после чего армейцы играли в меньшинстве.

Напомним, что Piter.TV пристально следил за игрой 15-го тура РПЛ, которая прошла 2 ноября, и рассказал, как это было.

Видео: Piter.TV

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии