Фонд составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро - субсидии.

Ангела Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС. Канцлер Германии заявила журналистам после встречи стран-участниц Евросоюза в Брюсселе, что ФВЭ составит 750 млрд евро. Из них 390 млрд будет в форме субсидий. Выдача средств пострадавшим государствам будет привязан к процессу реформ.

Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава ФРГ заявила, что ЕС продемонстрировал "предсказуемость". Меркель считает, что бюджет Евросоюза выстроен с прицелом на будущее так, чтобы внутренний рынок ЕС во время экономического кризиса мог нормально функционировать.

Напомним, что саммит стран ЕС длился вместо двух дней четыре. Он завершился к утру 21 июля. Сторонам удалось принять бюджет союза на следующие семь лет, а также определиться с фондом восстановления экономики Европы.

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики.