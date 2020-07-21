Меркель довольна итогами переговоров на саммите ЕС в Брюсселе

Канцлер ФРг заявила, что страны-участницы ЕС нашли компромисс.

Ангела Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе. Об этом канцлер Германии рассказала журналистам во время проведения пресс-конференции по итогам саммита. Чиновница заявила, что считает компромисс хорошим завершением встречи стран-участниц ЕС.

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Меркель добавила, что очень рада тому, что в Брюсселе удалось найти "хороший результат после долгого заседания". Ранее глава ЕС Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на переговорах в Брюсселе достигли соглашения по фонду восстановления экономики и многолетнего финансового плана по бюджету союза.

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Видео: Youtube/ WELT