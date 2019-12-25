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Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"
Сегодня, 12:04
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lesjasap

Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"

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Глава ФРГ призвала быстрее решать вопросы по бюджету и фонду спасения экономики ЕС.

Ангела Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов". Об этом канцлер Германии заявила во время выступления в бундестаге. Политик призвала бороться за создание экономически и социальной устойчивой "единой Европы". 

Цель - достичь согласия по бюджету и фонду спасения экономики Европы, возможно, даже до летних каникул. Путь тернистый, потребуется много доброй воли и готовности к компромиссам

Ангела Меркель, канцлер Германии

Политик напомнила, что сложившаяся ситуация в мире является исключительной и поэтому требует напряжения всех сил. Меркель представила в ФРГ программу председательства страны в Совете Евросоюза на следующие шесть месяцев.

Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом.

Теги: ангела меркель, германия, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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