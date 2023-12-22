После атаки БПЛА на Пискаревском проспекте повредился Lexus с госномером "666"

О поврежденной машине в полицию сообщил ее владелец.

От взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта пострадал Lexus с "дьявольским" государственным номером – "666". Об этом сегодня, 7 марта, пишет "Фонтанка".

О поврежденной машине в полицию сообщил ее владелец. Мужчина отметил, что живет в соседнем дворе, и его дом остался с целыми окнами.

Сегодня известно о восьми автомобилях, которые пострадали после атаки беспилотника. Все автовладельцы обратились к правоохранителям, однако в выплате страховки им отказывают, передает издание.

Напомним, рано утром в субботу дрон прилетел в жилой дом 161 по Пискаревскому проспекту. В результате атаки пострадали восемь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга