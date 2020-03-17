Америка готова отвечать террористам на ракетные удары в Ираке.

Майкл Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке. Государственный секретарь Америки обсудил по телефону с премьер-министром Ирака недавние атаки. Речь идет о нападении террористов на военную базу Таджи, на которой размещены силы коалиции. Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердил, что атака 14 марта унесла жизни военных. Ранеными и погибшими оказались американские и британские специалисты.

Власти Ирака должны защищать личный состав коалиции, поддерживающий усилия властей по борьбе с ИГ (запрещенной в РФ) прокомментировал Помпео

Майкл Помпео добавил, что ответственные за нападения лица будут привлечены к ответственности. Политик добавил, что США не будут терпеть подобные нападения. При необходимости военные готовы принять ответные меры ради самообороны.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State