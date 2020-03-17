Также пострадали двое военнослужащих из Ирака.

В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных. Об этом заявил в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс. Специалист руководит организацией во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещенной в России).

Коалиция подтвердила, что обстрел произведен 14 марта в 10:51 по местному времени. Террористы выпустили по целям в лагере Таджи минимум 25 107-миллиметровых ракет. При этом трое представителей коалиции оказались ранены. Также пострадали двое иракских граждан. Информацию подтвердил генерал Тахсин аль-Хафаджи в Ираке. Военный руководит командованием совместными операциями. По сведениям Иракского новостного канала, аль-Хафаджи заявил, что ранены двое военнослужащих Ирака, которые относятся к расчету сил ПВО. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее американская база в Ираке подверглась ракетной атаке.