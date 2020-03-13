США на самом деле добиваются того, чтобы усадить президента Венесуэлы за стол переговоров.

Майк Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании "Роснефти". Ограничениям подверглась швейцарская структура госкорпорации TNK Trading International S.A. (TTI). Госсекретарь США прокомментировал решение правительства в собственном аккаунте в Twitter.

Ранее в Минфине США заявили, что мера связана с работой компании в нефтяной секторе Венесуэлы. После 20 мая 2020 года за сотрудничество с компанией могут последовать американские санкции. По словам госсекретаря США, санкции введены ради того, чтобы добраться до Николаса Мадуро. Президента Венесуэлы американцы надеются усадить за стол переговоров. США хотят усилить "изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию".

Ранее бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне с большим спадом.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State