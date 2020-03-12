В штатах уверены, что "дочка" российской организации поставляет венесуэльскую нефть вопреки ограничениям.

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти" в Швейцарии, сообщил 12 марта ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина. В штатах утверждают, что TNK Trading International SA (TTI) якобы поставляет венесуэльскую нефть вопреки введенным ранее ограничениям.

Санкции в отношении швейцарской "дочки" "Роснефти" ввели 18 февраля, однако в Америке уверены, что грузы венесуэльской нефти для Rosneft Trading С.А были переданы TTI, чтобы не попасть под санкции. Минфин США отметил, что собственность структуры российской компании на территории Америки теперь будет заблокирована.

В Америке дали время свернуть венесуэльский бизнес с дочерними структурами "Роснефти" до 20 мая. После сотрудничество с этими компаниями может караться санкциями США.

Ранее Bloomberg назвал козырь России в нефтяной войне.