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Bloomberg назвал козырь России в нефтяной войне

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Они посчитали, что только Россия сможет нормально работать при цене нефти в 15-30$ за баррель.

Bloomberg назвал козырь России в нефтяной войне. Издание ссылается на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.

Они посчитали, что только Россия сможет нормально работать при цене нефти в 15-30$ за баррель. Добыча обходится крупнейшим российским нефтяным компаниям всего в 4 доллара за баррель. А транспортировка — в пять. Капитальные расходы российский нефтяников исчисляются всего 6-8 долларами за баррель. 

Также в материале Bloomberg упомянуто ещё несколько факторов. Например, плавающий курс рубля и гибкую налоговую систему.

Ранее Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.

Теги: добыча нефти, кризис, нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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