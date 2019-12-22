Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне с большим спадом

Снизились цены ведущих компаний в области энергетики.

На закрытии торгов лондонской фондовой биржи LSE российские ценные бумаги обвалились на 7-22%. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упали до $4,53 (минус 21,43%), цена GDR "Новатэка" сократилась до $111,5 (на 19,96%), а "Лукойла" - до $62,98 (на 22,13%).

Помимо этого, на 16,88% подешевели цены на бумаги "Газпром нефти", которые теперь стоят $22,9 , и "Газпрома" — до $4,55. Также на 11 — 18% снизились акции ряда российских банков.