Норматив продаж бензина на бирже Петербурга захотели снизить до 10%

Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики России предложили временно снизить норматив продаж бензина на Петербургской бирже с 15 до 10 процентов от объёма производства. Изменения могут вступить в силу с 1 июля и действовать до 30 сентября 2026 года.

Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики России предложили временно снизить норматив продаж бензина на Петербургской бирже с 15 до 10 процентов от объёма производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомств. Изменения могут начать действовать с 1 июля, а завершить временное снижение норматива планируется 30 сентября 2026 года.

В ФАС пояснили, что такая мера должна помочь оптимизировать логистику поставок топлива. В частности, речь идёт о доставке бензина автомобильным транспортом для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом предлагаемые изменения касаются только бензина: норматив биржевых продаж дизельного топлива (16 процентов) менять не планируется.

Тем временем Росстат выпустил отчёт, посвящённый динамике цен на нефтепродукты. За последнюю неделю бензин всех типов в среднем по стране подорожал на 0,95 процента.

Ранее власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС.

Фото: Piter.TV