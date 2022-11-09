Бензин АИ-95 на Петербургской бирже побил отметку в 80 тыс. рублей

Петербургская биржа фиксирует рост цен на популярные марки бензина АИ 92 и АИ 95.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксирован рост оптовых цен на автомобильный бензин, в то время как стоимость авиакеросина и сжиженного газа снизилась.

Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 0,19% — до 73,8 тыс. руб. за тонну. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,08%, достигнув отметки в 80 тыс. руб. за тонну, что является максимальным значением с начала сентября.

В сегменте дизельного топлива также отмечен рост. Летняя марка подорожала на 0,34% — до 70,8 тыс. руб. за тонну. Цены на межсезонное и зимнее дизельное топливо повысились на 0,09% и 0,08%, до 70 тыс. руб. и 77 тыс. руб. за тонну соответственно.

При этом топочный мазут подешевел на 0,9% — до 23,1 тыс. руб. за тонну. Стоимость авиакеросина снизилась на 1% — до 75,5 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 1,85% — до 19,4 тыс. руб. за тонну.

Фото: Piter.tv