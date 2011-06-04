В России объяснили причину дефицита бензина на некоторых заправках

Эксперт объяснил, что все АЗС в России делятся на "вертикально интегрированные" и "независимые".

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил причину дефицита бензина на некоторых заправках. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новости о том, что в нескольких регионах страны ограничили объемы продажи бензина на одну машину. Он объяснил, что все АЗС в России делятся на "вертикально интегрированные" и "независимые". По его словам, вторые покупают топливо только на биржах, но биржевые цены на бензин растут, а поднять отпускную стоимость слишком высоко нельзя из-за конкуренции.

Также эксперт добавил, что люди, выбирая между двумя типами заправок, выберут "вертикально интегрированную", поскольку у нее цена меньше на рубль. По этой причине независимые заправки вынуждены ограничивать себя только продажей дизеля.

