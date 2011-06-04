Эксперт объяснила, к чему приведет повышение ставки НДС до 22%

По ее словам, предложение повысить ставку НДС может стать серьезным испытанием для малого бизнеса.

Кандидат экономических наук Наталья Арсеньева объяснила, к чему приведет повышение ставки НДС до 22%. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, предложение повысить ставку НДС может стать серьезным испытанием для малого бизнеса. Она подчеркнула, что такое решение приведет к повышению цен, пусть и "растянутому" по времени, а для маленьких компаний наступит рост издержек и усложнение налогового администрирования.

Арсеньева отметила, что последствия повышения ставки НДС затронут розничные магазины, кафе, сферу услуг и индивидуальных предпринимателей с невысокой маржинальностью.

Ранее зоопсихолог осудил предложение не пускать никуда собачников.

Фото: pxhere.com