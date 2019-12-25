  1. Главная
Зоопсихолог осудил предложение не пускать никуда собачников
Сегодня, 15:46
По его словам, такая инициатива не приведет ни к чему хорошему.

Зоопсихолог Мирослав Волков осудил предложение не пускать никуда собачников. Об этом он заявил телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение депутата Госдумы Нины Останиной запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, заведения общепита, школы и поликлиники. По его словам, такая инициатива не приведет ни к чему хорошему.

Волков отметил, что людей никогда особо не напрягает присутствие собак в магазинах, пока у них об этом не спросят напрямую. Также зоопсихолог добавил, что хозяева оставят собак снаружи только в случае крайней необходимости. Он подчеркнул, что многие животные пугаются чужих людей, если хозяина не будет рядом.

Фото: pxhere.com

