Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции

Ранее местные СМИ писали о 15 пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Российские граждане пострадали во время ДТП с туристическим автобусом на территории курортной зоны Антальи. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали сотрудники генерального консульства Турции. По имеющимся у дипломатов сведениям, в районе города Аланья столкнулись два транспортных средства. Вм одном из них находились наши соотечественники. Некоторые из них были ранены или травмированы.

Генконсульство России в Анталье во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам. дипломаты в Турции

Ранее, во вторник новостное агентство IHA сообщило своим читателям том, что автобус с путешественниками столкнулся с маршруткой на трассе D400. По данным иностранного СМИ, в результате инцидента на дороге пострадали 15 человек. Двое их пациентов якобы находятся в тяжелом состоянии.

В РСТ заявили, что массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было.

Фото и видео: IHA