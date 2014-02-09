В РСТ заявили, что массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было

По данным СМИ, в Турции обнаружили якобы опасную бактерию.

Массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не поступало. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным СМИ, в Турции обнаружили якобы опасную бактерию, которая может вызывать заражения. Путешественникам напомнили, что в случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию. При этом установить причину заболевания следует в клиниках с помощью специализированных тестов.

Ранее Воробьев рассказал о развитии детской медицины в Подмосковье.

Фото: pxhere.com