  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В РСТ заявили, что массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было
Сегодня, 15:34
137
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В РСТ заявили, что массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не было

0 0

По данным СМИ, в Турции обнаружили якобы опасную бактерию.

Массовых жалоб на отравления в Турции от россиян не поступало. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным СМИ, в Турции обнаружили якобы опасную бактерию, которая может вызывать заражения. Путешественникам напомнили, что в случае возникновения недомогания необходимо срочно обратиться в свою страховую компанию. При этом установить причину заболевания следует в клиниках с помощью специализированных тестов.

Ранее Воробьев рассказал о развитии детской медицины в Подмосковье.

Фото: pxhere.com

Теги: жалобы, отравление, российский союз туриндустрии, турция
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии