Продажи белорусского бензина упали на бирже Петербурга

1 и 2 июля реализовали по 7 тыс. тонн топлива, к 6 июля показатель снизился до 420 тонн.

В начале июля на Петербургской бирже зафиксировали значительное снижение объемов продаж бензина из Белоруссии. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные торговой площадки.

Уточняется, что 1 и 2 июля реализовали по 7 тыс. тонн топлива, 3 июля показатель упал до 240 тонн, а к 6 июля – до 420 тонн. По информации Национального биржевого ценового агентства, одна из возможных причин – это то, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы практически полностью выполнили планы месяца по продаже топлива. Еще на ситуацию могли повлиять ограничения на рост цен на бирже.

На фоне сокращения предложения стоимость белорусского АИ-92 увеличилась до 140-142 тыс. рублей за тонну, что на 10-12% выше уровня конца июня.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выросли очереди на переоборудование авто на газ.

Фото: Piter.TV